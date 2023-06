Roma, 22 giu. (LaPresse) – Anche l’ex deputato leghista Gianluca Pini è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Forlì e dalla Dda di Bologna che ha portato ai domiciliari l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna. L’ex parlamentare, non più in carica dal 2018 e ora imprenditore, è indagato per un presunto giro di corruzione che, secondo l’accusa, gli avrebbe permesso di ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici durante la pandemia nel 2020.

