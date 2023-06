Roma, 22 giu. (LaPresse) – “La famiglia di Emanuela Orlandi spera che il Santo Padre ricordi con parole di speranza la prossima domenica, durante l’Angelus una sua cittadina scomparsa da quaranta anni”. Così a LaPresse l’avvocato della famiglia, Laura Sgrò in occasione dei 40 anni della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana svanita nel nulla il 22 giugno 1983. Per la famiglia “sarebbe un gesto importante, di carità, in pieno spirito evangelico, che metterebbe fine a ogni polemica e rafforzerebbe la volontà di tutti nel cercare la verità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata