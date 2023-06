Bari, 22 giu. (LaPresse) – Omicidio nella notte a Bari: un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da due colpi di pistola ed è morto poco dopo, durante il tentativo di rianimazione da parte del personale medico. È accaduto attorno alle 2 in via Napoli. Sul posto i carabinieri, il personale del 118, il magistrato di turno presso la procura di Bari e i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale dei carabinieri per i rilievi. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e risalire all’autore dell’omicidio.

