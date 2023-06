Città del Vaticano, 21 giu. (LaPresse) – “Siamo in un tempo di guerra e la pace è molto fragile”. Così Papa Francesco al presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ricevuto oggi in udienza in Vaticano. Al suo arrivo il Pontefice ha salutato il presidente con un “Benvenuto” per poi rassicurarlo sul suo stato di salute: “Sono ancora vivo”. E ancora: “Coraggio”.

