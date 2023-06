Boston (Usa), 21 giu. (LaPresse/AP) – La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato che nella zona delle ricerche del sommergibile Titan sono stati uditi suoni e colpi per il secondo giorno. La Us Coast Guard ha anche annunciato l’invio di nuovi mezzi per le ricerche.

