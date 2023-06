Pechino (Cina), 21 giu. (LaPresse/AP) – Pechino afferma che le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Bide, sull’omologo cinese Xi Jinping siano “estremamente assurde e irresponsabili”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante il briefing quotidiano con la stampa. Biden, parlando di Xi durante una raccolta fondi in California in merito alla questione del pallone spia abbattuto, aveva affermato: “Questo crea grande imbarazzo nei dittatori, non sapere cosa sia successo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata