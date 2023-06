Bruxelles, 21 giu. (LaPresse) – “Ieri la Commissione europea ha proposto di creare un nuovo strumento per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Unione europea, assicurerà un sostegno finanziario costante fino al 2027. Lo strumento sarà finanziato in tre modi: con sovvenzioni dal bilancio europeo, con prestiti raccolti sui mercati dei capitali ed eventualmente con i proventi dei beni russi congelato. Presenteremo una proposta per questi beni prima della pausa estiva perché chi ha commesso i crimini deve essere ritenuto responsabile”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina (Erc 2023) a Londra.

