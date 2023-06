Bruxelles, 21 giu. (LaPresse) – Nell’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia vengono sanzionate “71 persone e 33 entità sono elencate in risposta, tra l’altro, alla deportazione illegale di bambini ucraini in Russia”. Lo riferisce a LaPresse una fonte qualificata Ue. Il pacchetto, su cui gli ambasciatori Ue hanno trovato l’accordo oggi nel Coreper, è ora in fase di approvazione definitiva per procedura scritta, che terminerà venerdì.

