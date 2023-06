Bruxelles, 21 giu. (LaPresse) – “Al fine di affrontare l’elusione delle misure restrittive dell’Unione attraverso paesi terzi, la possibilità di adottare nuove misure eccezionali di ultima istanza che limitino la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso sensibili verso paesi terzi la cui giurisdizione sia comprovata essere a rischio continuo e particolarmente elevato di essere utilizzato per l’elusione”. Lo riferisce a LaPresse una fonte qualificata Ue. Il pacchetto, su cui gli ambasciatori Ue hanno trovato l’accordo oggi, è ora in fase di approvazione definitiva per procedura scritta, che terminerà venerdì. Inoltre, “per ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive il pacchetto introduce divieti al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata