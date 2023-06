Bruxelles, 21 giu. (LaPresse) – Nell’undicesimo pacchetto di sanzioni “è incluso anche il divieto di accesso ai porti e alle chiuse nel territorio dell’Unione per le navi impegnate in trasferimenti da nave a nave qualora le autorità competenti abbiano fondati motivi di sospettare che una nave violi il divieto di importare greggio russo per via marittima, petrolio e prodotti petroliferi nell’Unione o trasporta greggio russo o prodotti petroliferi acquistati al di sopra del massimale di prezzo concordato dalla coalizione per il massimale di prezzo”. Lo riferisce a LaPresse una fonte qualificata Ue. Il pacchetto, su cui gli ambasciatori Ue hanno trovato l’accordo oggi, è ora in fase di approvazione definitiva per procedura scritta, che terminerà venerdì.

