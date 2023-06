Milano, 21 giu. (LaPresse) – È in corso il riarmo delle truppe russe impegnate nei territori ucraini. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i diplomati degli istituti di istruzione militare superiore. “Le truppe vengono riarmate con moderni sistemi missilistici con testata ipersonica Avangard”, ha detto Putin, come riporta Ria Novosti. “Il rafforzamento e lo sviluppo dell’esercito rimangono le nostre priorità incondizionate”, ha aggiunto Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata