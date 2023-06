Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Sulla base dei risultati di un audit, la Procura generale russa ha deciso di riconoscere le attività dell’organizzazione internazionale non governativa World Wildlife Fund for Nature (Wwf) come indesiderabili sul territorio della Federazione Russa”. Lo ha riferito ai giornalisti il servizio stampa della Procura generale russa, come riporta l’agenzia Tass. Secondo il report, le attività di protezione e sensibilizzazione ambientale guidate dal cittadino britannico N. Isdell sono utilizzate dal Wwf come “copertura per l’attuazione di progetti che costituiscono una minaccia per la sicurezza della Federazione Russa nella sfera economica”.

