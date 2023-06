Roma, 21 giu. (LaPresse) – “La normativa, tutti i protagonisti mi hanno sottolineato e i numeri lo testimoniano, permette a tutti coloro che devono lavorare di lavorare, e quindi non c’è assolutamente bisogno di nessun cambio di normativa perchè i soccorsi fatti in passato, oggi e domani, sono figli di una normativa lineare, precisa, che non necessita di nessun cambiamento. La tragedia di Cutro prescinde dalla normativa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del report annuale sull’attività della Guardia costiera, nella sede del MIT, rispondendo a chi chiede se il governo immagina dei cambiamenti nelle procedure di ricerca e soccorso in mare.

