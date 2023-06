Gerusalemme, 21 giu. (LaPresse/AP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il suo governo ha approvato i piani per la costruzione di 1.000 nuove case nell’insediamento di Eli, in Cisgiordania, dove ieri 4 israeliani sono stati uccisi da 2 uomini armati palestinesi. “La nostra risposta al terrore è colpirlo duramente e costruire il nostro Paese”, ha dichiarato Netanyahu. La decisione è stata presa in un incontro tra Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. La misura è stata presa nonostante la comunità internazionale si opponga alla costruzione di nuove case nella Cisgiordania occupata.

