Roma, 21 giu. (LaPresse) – Un brano degli Indifferenti, romanzo di esordio di Alberto Moravia, è tra le tracce proposte per la prima prova degli esami di maturità. Pubblicato nel 1929, il testo ha come protagonisti i fratelli Carla e Michele Ardengo, incapaci di opporsi ai propositi di Leo Merumeci, amante della loro madre Mariagrazia, che in modo subdolo tenta di impossessarsi dei beni e della villa di loro proprietà. Il brano proposto affronta il tema della paura.

