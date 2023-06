Roma, 21 giu. (LaPresse) – La traccia degli esami di maturità “dal punto di vista educativo è stato un errore e l’ho trovata fuori luogo. Non ho compreso questa scelta e l’ho trovata estremamente sbagliata. Oltre ad essere sgradevole nei confronti di tutte quelle persone che hanno lavorato per la scuola. Non si può chiedere a un ragazzo di fare un commento su un testo dove si esprimevano delle preoccupazioni che poi non si sono realizzate”. Così a LaPresse Patrizio Bianchi, ex ministro dell’Istruzione, commentando una lettera inviatagli nel 2021 dal mondo accademico e culturale, con la quale gli era stato chiesto di reintrodurre le prove scritte agli esami di maturità, sospese a causa della pandemia.

