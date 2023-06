Roma, 21 giu. (LaPresse) – “Ringrazio il ministro Valditara per la cordiale telefonata con cui mi ha espresso la sua stima ed il suo riconoscimento del lavoro svolto per riportare i ragazzi e le ragazze a scuola dopo la drammatica interruzione del Covid, permettendo quindi loro di sostenere nel 2022 l’esame di maturità nella pienezza delle prove scritte ed orali”. Così a LaPresse l’ex ministro Patrizio Bianchi dopo la telefonata del ministro Valditara. “Abbiamo condiviso la necessità che si torni in questi giorni a cogliere la rilevanza della scuola come comunità, proseguendo sulla via delle riforme già avviate. Ringrazio i tanti che in queste ore mi hanno espresso la loro amicizia”, ha concluso Bianchi.

