Milano, 21 giu. (LaPresse) – “WhatsApp e tutto il resto sono attivatori della nostra impazienza”. Lo dice a LaPresse Marco Belpoliti, critico letterario e scrittore, il cui testo ‘L’elogio dell’attesa ai tempi di WhatsApp’ è tra le tracce proposte ai maturandi 2023. “In realtà noi aspettiamo sempre, in aeroporto, un treno in ritardo, la fila dal gelataio, dal medico – afferma – Aspettiamo perché siamo tanti e facciamo quasi contemporaneamwnte le stesse cose e quindi siamo costretti ad aspettare. L’impazienza è diventata irrimediabile”. “Entriamo nella vita degli altri in maniera immediata. La relazione è non solo immediata, ma ci diamo del tu cioè gli altri per noi sono a distanza di gomito – sottolinea – Questa prossimità ci autorizza a chiedere agli altri: ‘Mi ami?’, ‘Mi rispondi?’, ‘Non hai rispetto'”.

