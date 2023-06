Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Nessuno aspetta più e deve riempire la ‘noia del grande avversario’ ma la noia, come diceva Walter Benjamin aiuta il pensiero”. Lo dice a LaPresse Marco Belpoliti, autore del testo ‘Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp’, pubblicato su Repubblica il 30 gennaio 2018. “Tutti con il cellulare in mano, in metro, allo studio medico, mentre aspetto di fare le analisi del sangue – afferma – Pochi tengono lo sguardo fisso nel vuoto. Questi spazi interstiziali sono diventati la maggior parte delle nostre vite, tutto è un interstizio”. “Tutti gli scrittori interrogati a un certo punto della loro vita dicono: ‘Da bambino mi annoiavo’, ma la noia è fondamentale per immaginare, sognare e creare il futuro”.

