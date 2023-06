Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Personalmente non conosco intercettazioni inutili, sono disposte da giudice. Personalmente non riesco a immaginare spostamento di risorse da un versante a un altro”. Lo ha detto Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

