Roma, 21 giu. (LaPresse) – “Maggioranza divisa e schiantata contro un muro anche in commissione bilancio #senato, dove non sono stati approvati i pareri sugli emendamenti al DL lavoro. Decisiva l’assenza dei senatori di Forza Italia. Aula bloccata. Dilettanti allo sbaraglio”. Lo scrive su Twitter il responsabile economia del Pd Antonio Misiani, dopo che la maggioranza non è riuscita ad approvare gli emendamenti presentati dal relatore al decreto Lavoro, attualmente all’esame della quinta commissione di palazzo Madama.

