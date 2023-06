Roma, 21 giu. (LaPresse) – Questa mattina, il questore di Catania Vito Calvino ha ricevuto il nuovo sindaco della città, Enrico Trantino, in visita istituzionale nella sede della Questura di piazza Santa Nicolella. “Nel corso dell’incontro – si legge in una nota della Questura etnea -, in un clima di massima cordialità e di reciproca disponibilità, si è avuto modo di affrontare, proficuamente, tutti i temi afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica di questa città, sottolineando, in particolare, le strategie organizzative e di intervento poste in essere, sia nella gestione dell’ordine pubblico, sia nella prevenzione e nella repressione di tutti i fenomeni delinquenziali e di illegalità diffusa nel contesto urbano, per assicurare e garantire al massimo la percezione di sicurezza ai cittadini del capoluogo etneo”.

