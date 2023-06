Roma, 21 giu. (LaPresse) – “Diddi deluso? Sono io a essere deluso dal loro comportamento”. Lo dice a LaPresse Pietro Orlandi, a margine della presentazione del libro di Laura Sgrò ‘Cercando Emanuela’. “Sembra che adesso il non arrivare alla verità sia colpa mia – aggiunge il fratello della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno di 40 anni fa -. Io ho fatto i nomi di persone relative ai famosi WhatsApp che parlano di Emanuela , ma le persone in questione non sono mai state ascoltate”.

