Bruxelles, 20 giu. (LaPresse) – “I rischi che abbiamo identificato riflettono il comportamento che vediamo nei paesi terzi. Non è un segreto che la Russia abbia ispirato le nostre preoccupazioni in materia di sicurezza energetica. Allo stesso modo, a marzo, la presidente von der Leyen ha affermato che la Cina presenta particolari preoccupazioni per la sicurezza tecnologica e la perdita di tecnologia”. Lo ha affermato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, nella conferenza stampa di presentazione della strategia sulla sicurezza economica Ue.

