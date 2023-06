Bruxelles, 20 giu. (LaPresse) – “Permettetemi di sfruttare questa opportunità per dire che non siamo in uno stato d’animo conflittuale contro la Cina. La Cina non è lo scopo di questa comunicazione. Permettetemi di chiarirlo. Non vogliamo che il mondo sia diviso in ecosistemi ma dobbiamo prevenire ciò che può accadere”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa di presentazione della strategia sulla sicurezza economica Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata