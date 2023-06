Milano, 20 giu. (LaPresse) – In Russia la Duma di Stato, cioè la Camera bassa del Parlamento, ha approvato una legge che consente l’arruolamento di detenuti e pregiudicati. Lo riportano le agenzie di stampa russe. “Sembra opportuno applicare un approccio simile al periodo di mobilitazione, al periodo di legge marziale e al tempo di guerra”, viene riferito, precisando che la novità non riguarderà chi abbia commesso reati gravi come crimini sessuali sui minori, stupro, sabotaggio, gestione illegale di materiali nucleari o sostanze radioattive e invito ad attività terroristiche. “La Legge ‘sul dovere militare e il servizio militare’ è integrata da nuove norme che prevedono che durante il periodo di mobilitazione, la legge marziale e in tempo di guerra, un contratto per il servizio militare nelle Forze Armate della Federazione Russa può essere stipulato con cittadini che hanno scontato la loro pena, la cui fedina penale è stata estinta, così come con cittadini con la fedina penale sporca, ad eccezione di coloro che hanno commesso crimini gravi e particolarmente gravi, così come di coloro che sono stati condannati per spionaggio, presa di ostaggi e ai sensi degli articoli relativi alla responsabilità penale per crimini estremisti”, riferisce l’agenzia Tass.

