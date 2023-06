Milano, 20 giu. (LaPresse) – Il Pnrr è “un piano di investimenti ed espansivo che prova ad affrontare le sfide più cruciali per il nostro futuro. L’atteggiamento di questo governo è inspiegabile, perché la destra sembra di non credere fino in fondo alle priorità della coesione sociale e territoriale e di quei processi di trasformazione che rischiano di aumentare i divari. Che la destra non ci abbia mai creduto ce lo dimostra il fastidio con cui sta affrontando il tema dell’attuazione di questo Piano, che per alcune parti di questa maggioranza non ci sarebbe mai stato perché c’è chi al Parlamento europeo non ha mai votato a favore forse per compiacere gli alleati nazionalisti che non volevano questo supporto all’Italia”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera nel corso della discussione delle mozioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

