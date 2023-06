Milano, 20 giu. (LaPresse) – “La presidente Meloni ha passato buona parte della campagna elettorale a dire che bisognava cambiarlo questo Pnrr. Sono passati mesi, rischiamo di perdere miliardi e ancora non ci avete spiegato quali siano le modifiche che volete fare a questo piano. Avete avuto mesi. Ditelo all’Italia se non lo volete dire a noi in quest’Aula”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera nel corso della discussione delle mozioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

