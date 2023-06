Milano, 20 giu. (LaPresse) – “Credo siano da stigmatizzare questi primi mesi del governo in cui avete colpito i più fragili, i più poveri. Sono anche preoccupata dalle dichiarazioni del ministro Nordio che legittimano l’evasione fiscale. Ci faccia capire se la linea del governo Meloni è usare la clava sui poveri e fare le carezze agli evasori, perché noi non siamo d’accordo”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera nel corso della discussione delle mozioni in materia di attuazione del Pnrr.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata