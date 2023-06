Roma, 20 giu. (LaPresse) – “Non sono il successore di Berlusconi. Non mi spaventa combattere una grande battaglia per continuare a lavorare e realizzare i sogni che Berlusconi aveva a cominciare dall’aumento delle pensioni minime a 1000 euro al mese, abbassare le tasse, tagliare il cuneo fiscale, fare le grandi infrastrutture. Continuare il lavoro di Berlusconi incoraggia non soltanto me ma tutti noi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Cinque minuti’ programma di Bruno Vespa su Rai 1.

