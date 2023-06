Parigi, 20 giu. (LaPresse) – “Potrei parlare di ciò che Roma ha rappresentato in passato e di ciò che rappresenta oggi. Potrei dirvi che è la città universale per eccellenza, la prima megalopoli della storia, che ha vissuto e continua a vivere rigenerandosi costantemente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione al Bureau international des expositions (Bie) della candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030. “Potrei ricordarvi che Roma è la capitale del dialogo tra le grandi religioni monoteiste; che ospita decine di organizzazioni internazionali; che è una città globale e lo è stata per migliaia di anni. Potrei ribadire che è una capitale della cultura, uno dei più grandi poli universitari del mondo e sede della più grande università d’Europa, nonché di centri di ricerca e tecnologia all’avanguardia. Una città dal cuore antico, che batte al ritmo della storia, una storia di cui è stata ed è protagonista assoluta”, ha aggiunto.

