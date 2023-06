Roma, 20 giu. (LaPresse) – “Noi stiamo lavorando per cercare la verità, nonostante le polemiche e i risentimenti che Pietro Orlandi manifesta alla mia persona, perché mi sta inondando di post che sicuramente sono contro di me. Ma io sono molto vicino al dolore della famiglia Orlandi e sto veramente facendo di tutto per contribuire a ricostruire questa vicenda”. Lo dice a LaPresse Alessandro Diddi, Promotore di Giustizia dello Stato Vaticano, in occasione dei 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, che ricorrono il prossimo 22 giugno. “Sono molto deluso dall’atteggiamento nei miei confronti – ribadisce – ma questo non mi fermerà dall’andare avanti nella ricerca della verità”.

