Milano, 19 giu. (LaPresse) – Più di 500 abitanti della città di Oleshky, occupata dai russi, potrebbero essere morti a causa del crollo della diga di Kakhovka. È quanto stima il Centro di resistenza nazionale ucraina, come riporta Rbc-Ucraina. “Le persone sono morte perché gli occupanti si sono rifiutati di evacuare coloro che non avevano un passaporto russo”, afferma il Centro in un report. La città di Oleshky si trova sulla riva sinistra del fiume Dnirpo, nella regione di Kherson, ed è stata completamente allagata dopo l’esplosione della diga, il 6 giugno scorso.

