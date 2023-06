Milano, 19 giu. (LaPresse) – Pechino ha assicurato che non fornisce ne fornirà armi a Mosca. Lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken dopo aver incontrato il presidente cinese Xi Jinping. L’impegno preso dalla Cina è stato ribadito “ripetutamente” nelle ultime settimane, non solo agli Stati Uniti ma anche ad altri Paesi. “Si tratta di un impegno importante, di una politica importante, e al momento non abbiamo visto nulla che lo contraddica”, ha detto Blinken, come riporta la Bbc. Ma Blinken ha aggiunto che gli Stati Uniti continuano a essere preoccupati per “le società private cinesi che potrebbero fornire assistenza, in alcuni casi chiaramente diretta a rafforzare la capacità militare della Russia in Ucraina”.

