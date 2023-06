Milano, 19 giu. (LaPresse) – Su Taiwan gli Stati Uniti non hanno cambiato la loro posizione e sostengono il principio di “un’unica Cina”. Lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken, incontrando il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. “La nostra politica non è cambiata”, ha detto Blinken in conferenza stampa al termine del colloquio durato 35 minuti, “non sosteniamo l’indipendenza di Taiwan”. Blinken, secondo quanto riporta la Bbc, ha aggiunto di aver sollevato preoccupazioni per le “azioni provocatorie” della Cina nello Stretto di Taiwan.

