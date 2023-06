Parigi, 19 giu. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, riceverà domani all’Eliseo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo rende noto la presidenza francese. L’incontro sarà preceduto da una dichiarazione alla stampa. Macron e Meloni, spiega la nota, “discuteranno delle relazioni bilaterali tra Francia e Italia, in particolare dell’attuazione del Trattato del Quirinale”. Affronteranno “questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno. Discuteranno inoltre del vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio”. Le discussioni, conclude la nota, “offriranno l’opportunità di riaffermare il sostegno congiunto all’Ucraina sul fronte militare, umanitario, economico, diplomatico e giudiziario”.

