Roma, 19 giu. (LaPresse) – L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, a quanto si apprende, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del collegio di garanzia del Coni che aveva stabilito una squalifica di due anni per il caso plusvalenze. Proprio oggi scadevano i termini per ricorrere contro la decisione e si è deciso in tal senso in coerenza con la scelta dell’ex numero uno bianconero di non patteggiare con la procura federale.

