Milano, 18 giu. (LaPresse) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante la sua visita a Pechino ha invitato a Washington il ministro degli Esteri cinese Qin Gang per continuare le discussioni, e “hanno concordato di programmare una visita reciproca in un momento reciprocamente conveniente”. È quanto fa sapere il Dipartimento di Stato americano in una nota. Sia Blinken che Qi hanno sottolineato “l’importanza di facilitare gli scambi tra il popolo degli Stati Uniti e della Cina”, aggiunge la nota.

