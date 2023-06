Milano, 18 giu. (LaPresse) – “L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel”. Così il gruppo di youtuber TheBorderline hanno annunciato in un video sul loro canale di voler interrompere le loro attività dopo l’incidente stradale a Casal Palocco, alle porte di Roma, che ha coinvolto alcuni di loro e in cui ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni. “I The Borderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore”, continua il messaggio, “quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima”.

