Roma, 17 giu. (LaPresse) – “L’Italia non si può permettere un atteggiamento di rassegnato scetticismo sul Pnrr, come se fosse un obbligo a cui adempiere per non far arrabbiare la Commissione europea”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni al Taobuk, in corso a Taormina. “Parliamo di riforme che facilitano la vita dei cittadini, parliamo di investimenti enormi”, ha fatto presente Gentiloni, riferendosi al progetto dell’alta velocità in Sicilia, ma anche agli investimenti di Stm nell’area di Catania, “che sono molto importanti nel Pnrr, e riguardano i microprocessori”, ha aggiunto. “Ce la dobbiamo fare, deve essere la nostra priorità numero uno”, ha concluso il commissario, sottolineando che “per Bruxelles il successo italiano è fondamentale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata