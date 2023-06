Firenze, 17 giu. (LaPresse) – “La mia amministrazione ha fatto 62 sgomberi, uno ogni 50 giorni. La nostra posizione è chiara: non c’è solidarietà, non c’è accoglienza senza legalità. La legalità è principio che vale sempre e non può essere messo a disposizione di polemiche politiche. Detto ciò ci concentriamo sulle ricerche della bimba. Abbiamo dato tutto il supporto a prefettura e carabinieri”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti davanti all’ex hotel Astor, dove da stamattina è in corso l’operazione delle forze dell’ordine per sgomberare la struttura dagli occupanti abusivi, in tutto 54 persone, delle quali 19 minorenni. Sabato 10 giugno dall’ex hotel è scomparsa Kata, una bambina peruviana di 5 anni, che viveva lì con la sua famiglia. Le ricerche finora hanno dato esito negativo.

