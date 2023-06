Madrid (Spagna), 15 giu. (LaPresse) – “La presidenza” di turno della Svezia ha “ottenuto un passo avanti molto importante” con l’accordo su due regolamenti del Patto della migrazione e asilo, “ne resta uno importante, quello della gestione delle crisi, su cui già stiamo lavorando” e su cui speriamo di arrivare a un accordo “prima che termini” la nostra presidenza. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez alla presentazione della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue, al Palazzo della Moncloa, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Spero che prima che termini il semestre possiamo aver raggiunto questo” patto sulla migrazione e l’asilo, “tanto importante per l’Ue”, ha aggiunto Sanchez, sottolineando che su questo tema l’Europa non deve dividersi. “Tutti siamo vittime della migrazione irregolare”, ha detto Sanchez, sottolineando che “per combattere le mafie che trafficano esseri umani” è “necessario” in particolare “rafforzare la dimensione esterna”, e cooperare con i Paesi di transito e origine dei migranti. Il leader, durante il suo discorso, ha fatto riferimento al naufragio nel Mar Egeo, definendolo una “terribile tragedia”, che torna a interrogare ancora una volta la società democratica nel suo complesso.

