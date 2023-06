Roma, 15 giu. (LaPresse) – La Commissione elettorale centrale della Russia in una riunione di oggi ha programmato per il 10 settembre le elezioni nelle regioni dell’Ucraina annesse da Mosca a seguito dei referendum del 23-27 settembre 2022, non riconosciuti dalla comunità internazionale. Lo riporta Ria Novosti. Le elezioni, dunque, riguarderanno il Donetsk, il Luhansk e le regioni di Zaporizhzhia e del Kherson ma, ha fatto sapere la commissione, si voterà anche in altre regioni della Federazione.

