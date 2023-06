Roma, 15 giu. (LaPresse) – Gli scienziati hanno creato embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali, nell’ambito di uno studio rivoluzionario che esclude la necessit√† di ovuli e spermatozoi per il concepimento. Lo riporta il Guardian, che cita la professoressa Magdalena Zernicka-Goetz dell’universit√† di Cambridge e del California institute of technology, intervenuta ieri all’incontro annuale dell’International society for stem cell research a Boston. “Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule” staminali, ha detto.

