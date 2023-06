Roma, 15 giu. (LaPresse) – Un ventenne è indagato per omicidio stradale per l’incidente che ieri, nel quartiere Casal Palocco di Roma, ha provocato la morte di un bambino di 5 anni. Al vaglio degli inquirenti coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, anche le posizioni di altri tre ragazzi e una ragazza che erano a bordo del suv che ha travolto la city car sulla quale viaggiava il bambino, con la madre e la sorellina di 4 anni, rimaste ferite ma non in pericolo di vita.

