Bruxelles, 15 giu. (LaPresse) – “Le attività di ricerca e soccorso” per il naufragio in Grecia “sono in corso e siamo in stretto contatto con le autorità greche, anche il direttore esecutivo di Frontex è appena arrivato in Grecia”. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa. Quanto alla possibilità di avviare un’inchiesta su quanto accaduto “le attività di ricerca e salvataggio sono ancora in corso. Quindi penso che per il momento questa sia la priorità di tutti e non credo sia il momento di rispondere a domande su possibili indagini”, Ha aggiunto il portavoce capo Eric Mamer. “Permettetemi di ribadire la posizione della presidente von der Leyen e della commissaria Johansson: la Commissione è profondamente rattristata da questo tragico incidente. Ogni vita persa in mare è una tragedia e il nostro pensiero va alle famiglie dei migranti che hanno perso la vita”, ha sottolineato la portavoce Hipper.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata