Milano, 15 giu. (LaPresse) – Le autorità greche hanno arrestato 9 egiziani sospettati di essere gli scafisti del peschereccio che si è ribaltato al largo di Pylos, in Grecia, con a bordo centinaia di persone. Lo riferisce l’emittente greca Ert. La barca sarebbe partita dall’Egitto, avrebbe fatto tappa in Libia per poi proseguire verso l’Italia. Finora sono 78 i morti accertati nel naufragio mentre 104 persone sono state salvate. Si teme però che il numero dei morti possa salire fino a quasi 600, visto che a bordo della barca naufragata viaggiavano secondo le stime oltre 750 persone.

