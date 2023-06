Milano, 15 giu. (LaPresse) – Da oggi sul sito Inps è possibile presentare le domande per ricevere gli aiuti messi a disposizione dallo Stato a sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Sono 900 i milioni di euro disponibili, di cui 620 milioni per la cassa integrazione emergenziale e 253,6 milioni di euro per l’indennità una tantum destinata ad autonomi e professionisti. Lo comunica il Ministero del Lavoro in un comunicato stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata