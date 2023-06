Milano, 15 giu. (LaPresse) – L’impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo è pari a circa -9,7 punti percentuali. Liberty Seguros ha una solida posizione patrimoniale, con un Solvency Ratio superiore al 330% al 31 dicembre 2022. Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Grazie all’acquisizione di Liberty Seguros acceleriamo l’implementazione della nostra strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, sfruttando un’opportunità unica che contribuirà alla crescita sostenibile del Gruppo, rafforzerà la nostra posizione di leadership in Europa e spingerà lo sviluppo del business Danni. Generali andrà ad acquisire una compagnia assicurativa profittevole, attiva in tre mercati europei in crescita, con caratteristiche molto attraenti, che potrà creare valore a lungo termine in maniera rilevante per tutti i nostri stakeholder. Grazie a questa operazione, Generali si trova, oggi come non mai, nella migliore posizione per essere il Partner di Vita dei suoi clienti in Europa”. Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International di Generali, ha aggiunto: “Questa operazione testimonia l’impegno del Gruppo a crescere in Spagna e Portogallo e, contemporaneamente, rafforza la nostra presenza in Europa, anche grazie all’ingresso in Irlanda con un’importante quota di mercato. La natura complementare, profittevole e diversificata del business ci consente inoltre di espandere la nostra rete di agenti e broker e di acquisire nuove competenze operative in ambito diretto”. Con oltre € 1,2 miliardi di premi emessi nel 2022, Liberty Seguros è una compagnia focalizzata principalmente nel Danni, con un business auto in crescita e un mix di prodotti diversificato, circa 1.700 dipendenti e 5.600 intermediari nei tre mercati in cui è attiva. La società opera attraverso agenti, broker e canali diretti, oltre ad accordi distributivi e partnership di bancassurance. La solida raccolta nel canale diretto di Liberty Seguros è basata sulla capacità di distribuire prodotti personalizzati nei tre Paesi. Inoltre, le sue competenze digitali contribuiranno all’iniziativa strategica di Generali volta allo sviluppo di una nuova piattaforma digitale multicanale per la vendita diretta nel ramo Danni retail, prevista nell’ambito del piano “Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

