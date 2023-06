Roma, 15 giu. (LaPresse) – Riguardo le penalizzazioni, “abbiamo stabilito un orientamento che porta a rendere efficaci e visivili nelle classiica soltanto a fronte di “una sentenza passata in giudicato”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, nella conferenza stampa al termine del Cdm. “Questo avverrà anche durante il campionato, ma solo se c’è una sentenza passata in giudicato, per evitare che di volta in volta i punti vengano tolti e rimessi”, ha spiegato. “La speranza, ma siamo certi che sia così, è che le tempistiche del Collegio di Garanzia siano coerenti con i termini per iscrizioni del campionato”, ha aggiunto.

